В США объяснили введение пошлин против необитаемых островов 2 7.04.2025, 7:56

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На островах Херд и Макдональд живут пингвины и тюлени.

Необитаемые острова Херд и Макдональд были включены в список территорий, попадающих под введенные президентом США Дональдом Трампом взаимные пошлины для того, чтобы другие страны не могли использовать их как лазейку, заявил министр торговли США Говард Латник в интервью CBS News.

Латник объяснил, что администрация Трампа не может исключить ни одну страну из списка на случай, если другие страны попытаются осуществлять поставки через этот регион, чтобы избежать пошлин.

«[Трамп] сказал: «Послушайте, я не могу допустить, чтобы какая-либо часть мира стала местом, через которую Китай или другие страны могли бы осуществлять поставки. Таким образом, он ликвидировал эти нелепые лазейки», — сказал Латник.

Острова Херд и Макдональд необитаемы и не являются государствами. Они принадлежат Австралии, против которой Трамп также ввел пошлины. В Белом доме ранее заявляли, что острова были включены в список потому, что они являются австралийской территорией, сообщал Axios.

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