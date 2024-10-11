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ВСУ пошли вперед и вернули позиции в Курской области

  • 11.10.2024, 10:07
ВСУ пошли вперед и вернули позиции в Курской области

В ходе боев на Курском выступе уничтожено до 50% военной техники РФ.

На Курщине ВСУ вернули утраченные позиции: в Сети поделились хорошими новостями, озвучив потери врага

ВСУ сумели вернуть под свой контроль ранее утраченные позиции на левом выступе в Курской области. Накануне Z-паблики писали о том, что украинские силы отступили под натиском противника в районе Любимова – Новоивановка, сообщает «Диалог.UA».

Однако уже сегодня, 11 октября, офицер ВСУ Алекс на своей странице в соцсети сообщил приятные новости. Он только сообщил о том, что украинские силы вернули то, что потеряли накануне. Больше деталей пока он не сообщает.

Еще вчера Алекс написал пост о том, что на Курщине в районе Любимова – Новоивановка противник перешел в механизированную контратаку.

Более того, противнику удалось оттеснить украинские силы из Новоивановки и даже войти в населенный пункт. Однако основные силы врага были далеко позади, и на вчерашний день Алекс сильно сомневался в том, что армии Путина удастся удержать под своим контролем Новоивановку.

Также офицер ВСУ сообщил и о том, что во время вчерашних боев украинские силы уничтожили до 50% военной техники ВС РФ.

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