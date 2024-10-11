СНБО: Украинская армия сорвала замысел Москвы в Курской области
- 11.10.2024, 12:01
У россиян — огромные потери в технике.
В Курской области украинская армия сорвала замысел россиян. Армия РФ потеряла много техники, заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.
Как отметил Коваленко в Telegram, планы россиян были разрушены. Впрочем, пока деталей актуальных событий на Курщине глава ЦПД не раскрыл.
«В Курской области удалось пока сорвать замысел россиян. Без деталей, но в армии РФ значительные потери в технике», - отметил он.