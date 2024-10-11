Названы лауреаты Нобелевской премии мира 3 11.10.2024, 12:18

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Она отправляется в Японию.

Лауреатом Нобелевской премии мира 2024 года стала японская организация Nihon Hidankyo. Это движение людей, переживших атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, получит премию «за усилия, направленные на создание мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельств того, что ядерное оружие больше никогда нельзя использовать».

Об этом было объявлено в 12:00 по минскому времени в Осло, столице Норвегии.

Награда будет вручена позже в декабре 2024 года.

В Японии жертвы атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки известны как Хибакуся (дословно «люди, подвергшиеся взрыву»). Организация Nihon Hidankyo объединяет этих людей.

Лауреатов Нобелевской премии мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, определяет Норвежский Нобелевский комитет из пяти человек, которых выбирает норвежский парламент. Премия вручается с 1901 года.

Перечни кандидатов никогда не разглашаются. В этом году агентство Reuters прогнозировало, что комитет сосредоточится на необходимости укрепления международного мирового порядка, построенного после Второй мировой войны, и его главной институции — Организации Объединенных Наций [хотя ее эффективность регулярно подвергается критике — прим. ред.]

Также аналитики предполагали, что премию в этом году могут не вручить никому, чтобы подчеркнуть проблему обострения войн на планете. В истории премии мира такое уже случалось 19 раз, последний раз ее не вручали в 1972 году.

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