ГУР атаковало институты в России, где готовят военных специалистов 11.10.2024, 12:30

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Киберкорпус Главного управления разведки Минобороны атаковал ряд учебных заведений России. Там готовят военных специалистов для РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Специалисты ГУР осуществили киберудар по сетевой инфраструктуре Северо-Кавказского федерального университета, готовящего операторов дронов, специалистов по цифровой связи, инженеров и физиков для оккупационной армии России.

Как сообщает источник в ГУР, университет обеспечивает деятельность сразу ряда учебных заведений в нескольких регионах РФ, в том числе семи институтов.

Была поражена внутренняя информационная инфраструктура объекта, уничтожены целевые ресурсы противника (веб-сайты, базы данных, файловые хранилища) общим объемом более 150 терабайтов. Хакеры атаковали 11 веб-сайтов, более 7 тысяч служебных компьютеров, 135 серверов и файловых хранилищ. Кроме того, осуществлена серия кибератак на ряд целевых интернет-ресурсов и файловых хранилищ организаций противника.

После получения доступа к сетевой инфраструктуре врага на зараженных веб-ресурсах была опубликована агитационная открытка в поддержку наступательных операций ВСУ.

«Результатом операции стало ослабление учебно-научной базы страны-агрессора и возможностей для подготовки военных специалистов путем выполнения специальных задач разведки в киберпространстве», - отмечают источники.

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