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Белорусам на заметку: Польша ужесточает визовые правила

  • 11.10.2024, 13:44
  • 1,016
Белорусам на заметку: Польша ужесточает визовые правила

Изменения коснутся и «гуманитарок».

Польша ужесточает правила выдачи виз после скандала. Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского.

Ранее была приостановлена программа Poland. Business Harbour, которая была направлена в основном на самозанятых в IT-секторе из Беларуси.

Правила для выдачи виз по гуманитарным причинам также пересматриваются.

Министр заявил, что этим шагом страна подводит черту под коррупционной практикой в выдаче виз, существовавшей при предыдущем правительстве.

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