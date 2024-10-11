Белорус ударил молотком по стене Кремля

Белорус ударил молотком по стене Кремля1
- 11.10.2024, 15:37
И облил краской фасад исторического музея.
Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток 32-летнего белоруса Александра Фролова, который ударил молотком по стене Кремля и облил краской фасад исторического музея, сообщает «Медиазона».
Арест ему назначили по статье о неповиновении сотруднику полиции (19.3 КоАП РФ). Фролов объяснил свои действия «личной неприязнью к сотрудникам ФСО».
30 сентября белорусу назначили 10 суток ареста из-за того, что он оставил на башне Кремля у набережной Москвы-реки «надпись с обвинением сотрудников спецслужб в изнасиловании девочки», которую «вскоре отмыли», сообщает издание Baza.
В январе 2022 года суд Жлобинского района приговорил Фролова к полутора годам химии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). В ноябре 2023 года он вышел на свободу.