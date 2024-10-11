закрыть
11 октября 2024, пятница, 15:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус ударил молотком по стене Кремля

1
  • 11.10.2024, 15:37
Белорус ударил молотком по стене Кремля

И облил краской фасад исторического музея.

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток 32-летнего белоруса Александра Фролова, который ударил молотком по стене Кремля и облил краской фасад исторического музея, сообщает «Медиазона».

Арест ему назначили по статье о неповиновении сотруднику полиции (19.3 КоАП РФ). Фролов объяснил свои действия «личной неприязнью к сотрудникам ФСО».

30 сентября белорусу назначили 10 суток ареста из-за того, что он оставил на башне Кремля у набережной Москвы-реки «надпись с обвинением сотрудников спецслужб в изнасиловании девочки», которую «вскоре отмыли», сообщает издание Baza.

В январе 2022 года суд Жлобинского района приговорил Фролова к полутора годам химии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). В ноябре 2023 года он вышел на свободу.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина