Стоимость активов крупнейшей в мире инвесткомпании достигла $11,5 трлн 2 11.10.2024, 19:39

1,172

В третьем квартале 2024 года BlackRock зафиксировала рекордный чистый приток капитала — $221,18 млрд.

Стоимость активов под управлением крупнейшего в мире инвестиционного холдинга BlackRock, достигла исторического максимума на уровне $11,5 трлн. При этом в третьем квартале 2024 года компания зафиксировала рекордный чистый приток капитала. Об этом сообщил Bloomberg.

Согласно отчету BlackRock, опубликованному в пятницу, стоимость активов под управлением инвестхолдинга, выросла в третьем квартале текущего года до $11,48 трлн, по сравнению с $9,10 трлн годом ранее. Суммарный чистый объем привлеченных инвестиционных потоков достиг квартального рекорда в $221,18 млрд по сравнению с $2,57 млрд годом ранее. Большая часть притока была направлена в ETF-фонды — $97,41 млрд. Кроме того, инвесторы вложили $62,74 млрд в инструменты с фиксированным доходом от BlackRock.

Долгосрочные инвестиционные фонды BlackRock в третьем квартале привлекли $160 млрд, что превысило среднюю оценку аналитиков, опрошенных Bloomberg, в размере $100 млрд.

Чистая прибыль компании в третьем квартале выросла до $1,63 млрд, или $10,90 за акцию, по сравнению $1,60 млрд, или $10,66 за акцию, годом ранее. С начала 2024 года акции BlackRock (BLK) на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли, почти на 20%. За аналогичный период индекс S&P 500 вырос на 21%.

«Мы эффективно используем наши технологии, масштаб и глобальное присутствие для обеспечения прибыльного роста», — заявил генеральный директор BlackRock Ларри Финк.

Также в третьем квартале BlackRock завершила сделку по приобретению американского инвестиционного фонда Global Infrastructure Partners (GIP) суммой в $12,5 млрд.

Помимо этого, в ближайшее время компания планирует BlackRock приобрести британскую компанию Preqin, специализирующуюся на сборе и анализе финансовых данных и рынков альтернативных инвестиций. Сумма сделки оценивается в $3,23 млрд. В планах BlackRock также содержится выход на быстрорастущий рынок частного кредитования, отмечает Bloomberg. Инвестиционный холдинг рассматривает возможность покупки частной кредитной фирмы HPS Investment Partners. Стоимость сделки может превысить $10 млрд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com