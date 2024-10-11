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В гродненском автобусе нашли заклеенную коробку с необычным содержимым

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  • 11.10.2024, 20:41
  • 5,768
В гродненском автобусе нашли заклеенную коробку с необычным содержимым

Фотофакт.

В Гродно подросток 6 октября нашел коробку из-под обуви, перемотанную черным скотчем. Мальчик вскрыл ее и обнаружил там трех котят, пишет гродненский блог s13. Теперь зоозащитники ищут новый дом животным, а милиция — тех, кто их выбросил.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, в городском автобусе № 21.

— Сын возвращался домой и увидел в салоне автобуса небольшую коробку. Она была перемотана черным скотчем. Открыл ее, а там — котята, — рассказала мама подростка.

Найденную коробку с животными ребенок принес домой.

— Я была немного в шоке, — продолжает собеседница. — Говорю ему: «А если бы это был теракт?» На что он мне ответил: «Мама, я увидел, что там кто-то шевелится, поэтому и открыл…»

Сейчас выброшенные животные находятся в гродненской семье. Женщина обратилась к зоозащитникам с просьбой помочь найти им новый дом. Те, в свою очередь, написали заявление в милицию, чтобы найти людей, которые совершили это правонарушение.

— Мы считаем, очень важно пресекать подобные преступления. И надеемся, что правонарушители будут найдены и наказаны согласно белорусскому законодательству, — рассказали зоозащитники.

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