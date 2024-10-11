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Нобелевка-2024

  • Василий Головнин
  • 11.10.2024, 21:29
Нобелевка-2024

Ассоциация «Хиданкё» добилась успехов в практических делах, включая антивоенную агитацию.

Лауреатом Нобелевской премии мира 2024 года сегодня провозглашена организация с очень длинным названием — Японская ассоциация объединений лиц, переживших взрывы атомных и водородных бомб. Она ставит перед собой нереальную задачу ликвидации ядерного оружия, но одержала немалые успехи в практических делах, включая антивоенную агитацию, сбор материалов о последствиях бомбардировок, о личных судьбах их жертв. А также добилась существенного улучшения материального положения и социального статуса жертв Хиросимы и Нагасаки – а они поначалу в собственной стране подвергались дискриминации и считались чуть ли не «заразными».

Выбор Нобелевского комитета понятен – он устал от склок и вспышек недовольства, которыми сопровождаются в последнее время присуждения премий мира. В этом году вряд ли кто-то посмеет осудить решение о награждении организации, объединяющей выживших в Хиросиме и Нагасаки. К тому же эти люди уже перевалили за 80 лет – так что надо поспешить с премией.

Ассоциация с длиннющим названием (в Японии ее сокращенно называют «Хиданкё») была создана в 1956 году. Помимо жертв Хиросимы и Нагасаки в нее включили и пострадавших от испытания американской водородной бомбы на атолле Бикини в 1954 году. «Хиданкё» была очень левой, просоветской и антиамериканской, но пережила нелегкие времена и расколы после начала ядерных испытаний в СССР.

Движение стал разрывать острый конфликт между осудившими Москву и теми, кто требовал видеть разницу между агрессивным ядерным оружием империалистов и советской атомной бомбой, созданной для защиты мира. Отдельная склока шла между социалистами и коммунистами: она привела к разрыву японского антиядерного движения по партийным линиям. В результате общенациональная «Хиданкё» решила выйти из всех этих организаций и с тех пор считается нейтральной.

Теперь ассоциация ругает и Вашингтон, и Москву за приверженность ядерному оружию, хотя Россию в последнее время, как кажется, иногда более громко. Но на местном уровне расколы по-прежнему существуют даже в рамках единой «Хиданкё» – люди ссорятся за право быть наиболее правильными борцами против военной угрозы.

В Японии сегодня присуждение премии мира – главный ньюс: новостные передачи телевидения только и говорят про успех «Хиданкё», ее руководители дают непрерывные интервью, отвечают на бесчисленные поздравления. Крайне значимым событием назвал решение Нобелевского комитета и новый премьер-министр страны Сигэру Исиба, отметивший борьбу ассоциации за запрет ядерных вооружений. Впрочем, оппозиция тут же напомнила, что сам Исиба действует в противоположном направлении – он много раз предлагал рассмотреть вопрос о возвращении в Азию американских ядерных систем.

Василий Головнин, telegram

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