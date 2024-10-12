Белорусов ждут банковские перемены 12.10.2024, 8:14

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Что изменится.

Финсектор Беларуси анонсировал изменения в ближайшие недели. Регулятор рассказал о коррекции валютных потоков, пишет сайт banki24.by.

Сбер Банк информировал, что в связи с переводом эмиссии корпоративных карт на другой программный комплекс срок по замене корпоративных карт путем выпуска новых продлевается до 31 октября включительно.

С 1 ноября операции по корпоративным картам, выпущенным до 27 июня, будут недоступны. Вознаграждение за выпуск и обслуживание новых корпоративных карт в целях их замены не взимается.

Беларусбанк сообщил, что в связи с техработами с 23:00 12 октября до 07:00 13 октября в подразделениях банка, ЕРИП и каналах дистанционного банковского обслуживания банка будут недоступны к совершению операции по вкладным и текущим счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов), действия по оформлению банковских платежных карточек.

Белгазпромбанк рассказал, что в связи с проведением техработ 12 октября с 08:30 до 11:00 возможны перебои в работе системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк «Бизнес» и мобильного приложения BGPB Business.

Банковский процессинговый центр информировал, что 12 октября будет проводить технологические работы на сетевом оборудовании БПЦ. В промежуток времени с 00:00 до 06:00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами БПЦ, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ.

ЕРИП напомнил, что срок уплаты единого имущественного платежа — до 15 ноября. Период, за который производится уплата — 2023 год.

Для совершения платежа в ЕРИП необходимо выбирать:

налоги;

область/город/район;

ИМНС по городу/району по месту регистрации физического лица;

Единый имущественный платеж.

Необходимо указывать учетный номер плательщика (УНП), который налоговая инспекция присваивает плательщику, в том числе физлицу. УНП указывается в извещении от налогового органа.

Также ЕРИП сообщил, что юридические лица и индивидуальные предприниматели получили возможность упростить процесс уплаты госпошлины и иных платежей за административные процедуры. Теперь они могут проводить платежи через системы дистанционного банковского обслуживания, используя платежную систему в ЕРИП.

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