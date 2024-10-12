Власти три года воюют с ИП 12.10.2024, 9:48

Сильнее всех пострадали айтишники.

Сектор информации и связи сильнее других ощутил ограничения, которые одно за одним вводились для индивидуальных предпринимателей в течение последних нескольких лет, пишет сайт «Белорусы и рынок».

С октября предпринимателям запретили заниматься многими видами деятельности. Однако еще накануне последнего удара неоднократно вводились разного рода ограничения для ИП.

С начала этого года для ипэшников отменена возможность уплаты НДС, введен запрет на работу при получении выручки свыше годового лимита в 500 тысяч рублей. А с 2023 года для них была увеличена ставка подоходного налога с 16 до 20%. Тогда же ввели ограничения по применению единого налога. С 2022 года ограничили применение упрощенной системы налогообложения.

Как эти меры ударили по «популяции» ипэшников?

Статистика показывает, что рост количества ИП сменился падением с 2022 года. С тех пор и по сентябрь нынешнего года численность предпринимателей сократилась почти на 30 тыс. человек.

Наибольшие потери понес сектор информации и связи. В конце 2021 года по всей стране работало более 15 тыс. предпринимателей-айтишников. К сентябрю 2024 года их осталось 10,6 тыс., то есть произошел обвал на 30%.

Численность ИП в секторе «информация и связь»

Если рассмотреть самые свежи потери, то за 8 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого предпринимателей в информации и связи стало на 11,4% меньше.

Массовая ликвидация ИП произошла также и в других секторах.

С конца 2021 по сентябрь нынешнего года на 20% их число уменьшилось в:

- деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг (сюда входит аренда, туризм,

охрана, содержание зданий и территорий, кадровые и другие услуги);

- профессиональная, научная и техническая деятельность (включает адвокатов, бухгалтеров,

управляющих, архитекторов, инженеров, маркетологов, исследователей и других);

- транспорт и логистика.

Может, закрывшие ИП перешли в юрлица?

Статика нам показывает, что названные отрасли вовсе не были лидерами по приросту компаний. За год заметное увеличение числа юрлиц обнаруживает лишь сфера административных и вспомогательных услуг – плюс 4,9%. Тогда как в секторе информации и связи количество компаний даже уменьшилось по сравнению с прошлогодним сентябрем – на 0,7%.

Значит, закрывшие ИП айтишники либо просто ушли, либо устроились работать как наемные сотрудники в существующие компании. Наем в сфере «информация связь» падал два предыдущих года, но в 2024 он уже стал превышать увольнения.

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