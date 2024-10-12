закрыть
12 октября 2024, суббота, 9:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Власти три года воюют с ИП

  • 12.10.2024, 9:48
Власти три года воюют с ИП

Сильнее всех пострадали айтишники.

Сектор информации и связи сильнее других ощутил ограничения, которые одно за одним вводились для индивидуальных предпринимателей в течение последних нескольких лет, пишет сайт «Белорусы и рынок».

С октября предпринимателям запретили заниматься многими видами деятельности. Однако еще накануне последнего удара неоднократно вводились разного рода ограничения для ИП.

С начала этого года для ипэшников отменена возможность уплаты НДС, введен запрет на работу при получении выручки свыше годового лимита в 500 тысяч рублей. А с 2023 года для них была увеличена ставка подоходного налога с 16 до 20%. Тогда же ввели ограничения по применению единого налога. С 2022 года ограничили применение упрощенной системы налогообложения.

Как эти меры ударили по «популяции» ипэшников?

Статистика показывает, что рост количества ИП сменился падением с 2022 года. С тех пор и по сентябрь нынешнего года численность предпринимателей сократилась почти на 30 тыс. человек.

Наибольшие потери понес сектор информации и связи. В конце 2021 года по всей стране работало более 15 тыс. предпринимателей-айтишников. К сентябрю 2024 года их осталось 10,6 тыс., то есть произошел обвал на 30%.

Численность ИП в секторе «информация и связь»

Если рассмотреть самые свежи потери, то за 8 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого предпринимателей в информации и связи стало на 11,4% меньше.

Массовая ликвидация ИП произошла также и в других секторах.

С конца 2021 по сентябрь нынешнего года на 20% их число уменьшилось в:

- деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг (сюда входит аренда, туризм,

охрана, содержание зданий и территорий, кадровые и другие услуги);

- профессиональная, научная и техническая деятельность (включает адвокатов, бухгалтеров,

управляющих, архитекторов, инженеров, маркетологов, исследователей и других);

- транспорт и логистика.

Может, закрывшие ИП перешли в юрлица?

Статика нам показывает, что названные отрасли вовсе не были лидерами по приросту компаний. За год заметное увеличение числа юрлиц обнаруживает лишь сфера административных и вспомогательных услуг – плюс 4,9%. Тогда как в секторе информации и связи количество компаний даже уменьшилось по сравнению с прошлогодним сентябрем – на 0,7%.

Значит, закрывшие ИП айтишники либо просто ушли, либо устроились работать как наемные сотрудники в существующие компании. Наем в сфере «информация связь» падал два предыдущих года, но в 2024 он уже стал превышать увольнения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина