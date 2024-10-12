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Ученые: Сначала птерозавры лазили по деревьям

  • 12.10.2024, 10:57
Ученые: Сначала птерозавры лазили по деревьям

И только потом поднялись в небо.

Исследование команды Лестерского университета, опубликованное в журнале Current Biology, показало, что конечности птерозавров мезозойской эры отлично приспособлены для обитания на деревьях и на земле, а не только в воздухе, пишет techinsider.

Команда была собрала множество костей птерозавров, схожих с теми, что мы видим у живых птиц. Большое разнообразие костей указывает на то, что птерозавры не только прекрасно летали. Они были приспособлены к жизни в широком диапазоне наземных сред обитания, в том числе на деревьях и на земле.

«Ранние птерозавры были адаптированы для лазания, их конечности были модифицированы, подобно тем, что встречаются у лазающих ящериц и птиц, таких как дятлы сегодня», — говорит соавтор исследования, палеонтолог из Лестерского университета Роберт Смит. — «Цепляться за вертикальные поверхности в течение длительного времени — тяжелая работа, и это много проще делать маленьким, легким животным».

Ранние виды птерозавров, скорее всего, обитали только на деревьях и были небольшими. Однако в середине юрского периода произошел серьезный эволюционный сдвиг. Конечности птерозавров стали гораздо больше походить на передние и задние конечности наземных животных. Они лучше приспособлены не к вертикальному движению вверх-вниз по дереву, а к горизонтальному — ходьбе и бегу. Но переход к наземному обитанию открыл перед птерозаврами новые экологические возможности и новые стратегии питания.

Ограничения, связанные с обитанием на деревьях больше их не сдерживали, «У самых ранних птерозавров задние конечности были соединены летательной мембраной, которая сильно мешала ходьбе и бегу. У более поздних, более развитых птерозавров эта мембрана разделилась, что позволило каждой задней конечности двигаться независимо», — говорит соавтор исследования, палеобиолог Лестерского университета Дэвид Унвин. — «Это стало важнейшей инновацией, которая в сочетании с изменениями в конечностях значительно улучшила подвижность птерозавров на земле».

К тому времени, когда птерозавры переселились с деревьев на землю, ее уже населяло множество других животных, включая динозавров и других многочисленных рептилий. Чтобы избежать конкуренции с этими более приспособленными видами, птерозавры занимали экологические ниши, где требовалось и летать, и ходить. В результате возникли причудливые стратегии поведения.

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