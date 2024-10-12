Z-пропагандистка неожиданно рассказала правду о «мясных штурмах»4
- 12.10.2024, 12:36
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Российские штурмовики — расходный материал.
Командование оккупационной армии РФ не жалеет жизни своих солдат. Особенно наплевательски оно относится к солдатам штурмовых подразделений.
Об этом откровенно рассказала российская Z-военкор Анастасия Кашеварова, передает «Диалог».
Она отметила, что перевод в штурмовые подразделения стал одним из методов наказания и даже казни российских военных, которые чем-то провинились перед своими командирами. Дело в том, что военные-штурмовики в российской армии становятся пушечным мясом и зачастую долго не живут.
«Перевод в штурма - это прямо наказание. Из-за нехватки снарядов, из-за нехватки людей, из-за того, что (...) не готовят бойцов и иные командиры (...) «воюют» в ресторанах или люксовых блиндажах, штурмовики стали синонимом расходного материала», - рассказала Кашеварова.