В Феодосии шестой день горит крупнейший нефтяной терминал Крыма
- 12.10.2024, 15:04
- 1,806
Его не могут потушить.
Во временно оккупированной Феодосии шестые сутки подряд горит крупнейшая в Крыму нефтебаза, которую Силы обороны Украины атаковали ночью 7 октября, заявил глава оккупационной администрации города Игорь Ткаченко в субботу, 12 октября.
По его словам, жители Феодосии начали возвращаться в свои дома после эвакуации. При этом ликвидация последствий возгорания продолжается, режим чрезвычайной ситуации техногенного характера пока не снят.
Также «власти» сохранили ограничения на передвижение транспорта по периметру нефтяного терминала.
Мониторинговый канал «Крымский ветер» со ссылкой на данные спутниковой съемки сообщил, что над нефтебазой все еще поднимается дым.