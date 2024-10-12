Клик по рекламе в Instagram обошелся пенсионерке из Орши в $5200 5 12.10.2024, 17:00

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Белорусам стоит быть осторожными.

62-летняя жительница Орши наткнулась в Instagram на рекламу о заработке на криптовалюте — клик по объявлению стоил ей в больше чем 17 000 рублей.

Как рассказали в милиции, женщина оставила заявку, и с ней тут же в мессенджере связался мужчина, представившийся специалистом по сделкам с криптовалютой. Он убедил пенсионерку в прибыльности криптотрейдинга, и женщина под его руководством начала инвестировать.

В августе она сделала первый перевод на указанный ей счет — около 5000 рублей из своих сбережений. Спустя время она попыталась вывести прибыль, но ей ответили, что для этого нужно побольше вложений.

Тогда жительница Орши взяла кредит на 5300 рублей. Отмечается, что банковские работники предупреждали женщину о возможном мошенничестве, но это ее не остановило. Она снова перевела деньги и услышала, что для вывода дивидендов нужны еще взносы. Тогда белоруска взяла еще кредит, на этот раз на сумму 5100 рублей, и одолжила 1600 рублей у соседей.

Получив деньги, мошенники перестали выходить на связь. Женщина рассказала о своих вложениях сыну — и тот посоветовал обратиться в милицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 209 УК РБ (статья за мошенничество).

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