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ГАИ усилила контроль на дорогах

  • 12.10.2024, 18:01
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ГАИ усилила контроль на дорогах

Стало известно, где будут проверять водителей в выходные.

ГАИ сообщает, что на выходных усилит контроль на дорогах. В приоритете будут такие нарушения: вождение в состоянии опьянения или без прав, нарушение скоростных режимов и правил обгона.

Сообщается, что экипажи спецподразделения ДПС «Стрела» на территории Брестской и Могилевской областей отработают наиболее аварийно-опасные участки дорог. Также на Брестчине проведут дополнительные рейдовые мероприятия подразделения ГАИ Минской и Гродненской областей.

Автомобилистам инспекция советует перейти на сдержанный зимний стиль вождения: выбирать безопасную скорость с учетом состояния дороги и видимости, держать увеличенную дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать беспорядочных перестроений и резких маневров, а также пристегивать всех пассажиров и возить детей до 12 лет в детских креслах.

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