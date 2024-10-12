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Близорукий Путин

  • 12.10.2024, 20:37
Близорукий Путин

Жизнь в России, в особенности политическая, зиждется на ряде так сказать скрепных мифов.

Здесь сосуществуют легенды о добром царе и плохих боярах, и предания о внешних супостатах, стремящихся поработить русских людей, истории о «второй армии мира» и прочая и прочая, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Среди них не последнее место занимает концепт многонационального государства, в котором «бытует гармония между народами последней империи современности». Тем не менее данный миф в последнее время стремительно разрушается, не в последнюю роль из-за амбиций и шкурных интересов хозяина Чечни Кадырова.

В федеральном уровне с Кадыровым, безусловно не без прямой указки от Путина, носятся как с писаной торбой. Не исключено, что Кремль на чеченском прототипе откатывает кейс реставрации монархии восточного типа. Иначе чем объяснить, что боевика и в прошлом головореза превратили в культовую личность, прямо кавказского султана. Так и Путин, отправляющий сотни тысяч на убой, должен смотреться привлекательным тираном.

Зная падкость «пехотинца» на всякие побрякушки, Кадырова, также как и его сына Адама, обвешали орденами, медалями, почетными званиями и учеными степенями, как пресловутых северокорейских генералов. Он же в свою очередь принимает это как индульгенцию от всех своих преступлений, как прошлых, так и будущих. И в какой-то степени действует безошибочно.

Взять к примеру из ряда вон выходящий эпизод с объявлением Кадыровым на всю Россию кровной мести сенатору от Дагестана Сулейману Керимову и депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. В ходе встречи с силовиками глава Чечни обвинил уважаемых людей с Кавказа в стремлении его убить, заказав киллера за 100 млн. дол. Цифра не взята с потолка, а лишь намекает на чечено-дагестанскую битву за маркетплейс Wildberries из-за которого враждующие кавказские группировки убивают людей под стенами Кремля.

Эмоциональное решение Кадырова подобно взрыву бомбы возле склада пороховых бочек, ведь фактически запускает цепную реакцию, ведущую к боевым разборкам, как на самом Северном Кавказе, так и между группами кавказцев во всех точках России.

Но слова словами, в верхах хотели все замять, забыть межнациональный выпад Кадырова, вот только не успели. Об этом красноречиво говорит пятничный инцидент с расстрелом неизвестными автомобиля с сотрудниками Центра «Э» в Ингушетии. В итоге трое человек погибли. Авто нападавших нашли сожженным в соседней Северной Осетии. Вероятно именно кадыровцы стоят за исполнением данной кровавой атаки.

Уже на следующий день произошла ответка: в Грозном на АЗС взорвалась цистерна с топливом. Трагедия повлекла за собой гибель четырех человек, в т.ч. женщины с двумя детьми. Кадыров сразу же взял расследование ЧП под свой прямой контроль – прямой намек на то, что за взрывом стоят его враги.

Как бы там ни было, но колеса кровной мести завертелись по полной программе. Кадыровское проклятие в действии: пролилась первая кровь за которой последует самая настоящая межнациональная война. Дагестанцы, чеченцы, ингуши и осетины уже в нее втянулись…

Все из-за банальной людской жадности одного оборзевшего персонажа и близорукости Москвы, вырастившей на Кавказе падишаха себе на беду.

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