WSJ: Таинственные дроны следят за военной базой США 2 13.10.2024, 9:40

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«Шоу» обычно начинается через 45 минут или час после захода солнца.

В течение нескольких ночей американские военные сообщали о «таинственном нарушении ограниченного воздушного пространства» над территорией, где расположены важные объекты национальной безопасности США.

Как говорится в материале The Wall Street Journal, высокопоставленный американский офицер Келли отметил, что «шоу обычно начинается через 45 минут или час после захода солнца».

Первый дрон, который заметили, был примерно 6 метров в длину и двигался со скоростью более 160 км в час, на высоте от 900 до 1200 метров.

«Другие дроны один за другим следовали за ним», - сказал Келли, описывая звуки, похожие на парад газонокосилок.

Беспилотники летели на юг через Чесапикский залив в направлении Норфолка, где расположены военно-морская база SEAL Team Six и станция Норфолк, крупнейший военный порт в мире. Военные не знали, «принадлежал ли флот беспилотников ловким любителям или вражеским силам». Некоторые предполагали, что это могли быть действия России или Китая для проверки реакции США.

Официально сообщено, что закон запрещает сбивать дроны вблизи военных баз, если они не представляют прямой угрозы. Военные имели ограниченные возможности для ответа, хотя некоторые законодатели настаивали на предоставлении «большей свободы действий».

Инциденты привлекли внимание президента Джо Байдена, и они стали темой обсуждения на совещании в Белом доме. Представители Пентагона, ФБР и других ведомств искали возможные объяснения и пути реагирования на угрозу.

Этот случай - не единственный за последние несколько лет. Ранее, в октябре 2023 года, пять дронов заметили над ядерным объектом Министерства энергетики в Неваде. Хотя они исчезли после нескольких дней, власти не смогли установить, кто именно управлял ими и с какой целью. Подобные инциденты фиксировались и в других частях страны. В январе 2024 года, после ряда нарушений, беспилотники также заметили возле военной авиабазы Эдвардс в Калифорнии, что вызвало беспокойство национальной безопасности. Чиновники подтвердили, что больше неустановленных роев беспилотников появилось вблизи этой базы в течение последних месяцев.

В общем, вопрос о природе этих дронов остался нерешенным, несмотря на попытки военных отследить их и узнать больше о возможных угрозах для национальной безопасности.

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