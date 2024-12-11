Беларусь попала в топ-100 лучших кухонь мира
- 11.12.2024, 21:54
Какое место мы заняли?
Белорусская кухня вошла в рейтинг лучших кухонь мира, который каждый год составляет портал TasteAtlas.
Первое место в этом году заняла греческая кухня (4,60); второе — итальянская (4,59); а третье — мексиканская (4,52).
Остальные места топ-10 распределились так:
4 место — Испания (рейтинг 4,50);
5 место — Португалия (4,50);
6 место — Турция (4,50);
7 место — Индонезия (4,48);
8 место — Франция (4,48);
9 место — Япония (4,47);
10 место — Китай (4,45).
В этом году Беларусь заняла 75-е место с общим рейтингом 4,00. Годом ранее мы были на 71-м месте, но рейтинг был пониже — 3,99.
Также составлен рейтинг по отдельным блюдам белорусской кухни. Здесь цифры следующие:
колдуны — 4,5;
сырники — 4,4;
мачанка — 4,4;
жур — 4,4;
лазанки — 4,3;
верещака — 4,3;
драники — 4,2.
Страны-соседки тоже оказались в рейтинге. Польша, например, заняла 11 место (4,42); Россия оказалась на 34 позиции (4,22); Литва — на 39-й (4,20); Украина заняла 44 место с рейтингом 4,17, а Латвия — 79-е (3,98).