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Беларусь попала в топ-100 лучших кухонь мира

  • 11.12.2024, 21:54
Беларусь попала в топ-100 лучших кухонь мира

Какое место мы заняли?

Белорусская кухня вошла в рейтинг лучших кухонь мира, который каждый год составляет портал TasteAtlas.

Первое место в этом году заняла греческая кухня (4,60); второе — итальянская (4,59); а третье — мексиканская (4,52).

Остальные места топ-10 распределились так:

4 место — Испания (рейтинг 4,50);

5 место — Португалия (4,50);

6 место — Турция (4,50);

7 место — Индонезия (4,48);

8 место — Франция (4,48);

9 место — Япония (4,47);

10 место — Китай (4,45).

В этом году Беларусь заняла 75-е место с общим рейтингом 4,00. Годом ранее мы были на 71-м месте, но рейтинг был пониже — 3,99.

Также составлен рейтинг по отдельным блюдам белорусской кухни. Здесь цифры следующие:

колдуны — 4,5;

сырники — 4,4;

мачанка — 4,4;

жур — 4,4;

лазанки — 4,3;

верещака — 4,3;

драники — 4,2.

Страны-соседки тоже оказались в рейтинге. Польша, например, заняла 11 место (4,42); Россия оказалась на 34 позиции (4,22); Литва — на 39-й (4,20); Украина заняла 44 место с рейтингом 4,17, а Латвия — 79-е (3,98).

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