Россиян быстро поставили на место после провокации на финале «Ролан Гаррос» 3 6.06.2026, 21:21

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Охрана была начеку.

Двое россиян устроили провокацию после финального матча в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису («Ролан Гаррос»), развернув на трибунах запрещенный российский флаг, празднуя победу «нейтральной» россиянки Мирры Андреевой.

Об этом пишет американский журналист Бен Ротенберг на своей странице в X, заметил dialog.ua.

As Andreeva celebrated her win, a pair of fans inside Chatrier whipped out and waved a Russian flag to celebrate Andreeva’s country.



A #RolandGarros security guard quickly swooped in and had them put it away in the guy’s purse. pic.twitter.com/UfzI0h3m1Y — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 6, 2026

Однако в ситуацию быстро вмешалась охрана, заставившая нарушителей спрятать флаг страны-агрессора.

- Пока Андреева праздновала свою победу, двое болельщиков внутри корта Шатрие вытащили и начали размахивать российским флагом, чтобы выразить поддержку стране Андреевой. Охранник «Ролан Гаррос» быстро вмешался и попросил их убрать флаг в сумочку мужчины, – говорится в сообщении.

Пользователи в комментариях отмечают, что наказание для доставших российский флаг болельщиков должно быть жестче, а также выражают удивление, почему теннисные ассоциации позволяют российским и белорусским теннисистам участвовать в международных турнирах, несмотря на продолжающуюся войну России против Украины.

«Наблюдая за этим, я задумался, почему теннис до сих пор позволяет гражданам России и Беларуси участвовать в соревнованиях? Почему теннис причастен к их ужасающим гуманитарным преступлениям?

Это просто отвратительно! Поднимать такой флаг – это все равно что говорить о поддержке войны. Их следовало выгнать за это. В любом случае Слава Украине!

Почему бы не вывести их и не оштрафовать?

Это лишь доказывает, что идея нейтралитета – обман. У этих россиян нет ни капли стыда за то, что их страна продолжает геноцидную войну против Украины. Именно поэтому их следует полностью запретить, если они не осудят войну, не осудят Путина и не осудят Россию!» – пишут в комментариях.

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