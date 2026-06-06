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Лукашисты собираются ввести изменения для рынка труда

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  • 6.06.2026, 21:14
  • 1,966
Лукашисты собираются ввести изменения для рынка труда

Они коснутся и работников, и нанимателей.

В Беларуси чиновники подготовили проект указа, который касается временной занятости. Документ предусматривает введение новых форм привлечения работников нанимателями, сообщает так называемый совет по развитию предпринимательства.

Этот законопроект в конце мая «обсудили» в Минтруда, на встречу «пригласили» представителей других госорганов, а также совета по развитию предпринимательства.

«В центре обсуждения стали замечания и предложения совета, касающиеся конкретизации правового статуса договора о временной занятости, лимита привлечения временного персонала, срока заключения договора о временной занятости, а также механизма его заключения», — рассказали подробности в этой организации.

На встрече в Минтруда, как уточняют в совете, возникло обсуждение и некоторых других моментов законопроекта.

«Предметом дискуссии участников совещания стали нормы проекта, касающиеся возрастных ограничений для работников, привлекаемых по договору о временной занятости, перечня оснований и условий его расторжения, а также ограничения продолжительности рабочего дня», — сообщили в совете по развитию предпринимательства.

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