«Лукашенко наступил на противопехотную мину» 4.12.2024, 13:26

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Максим Плешко

Протестная пружина разожмется.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что россияне аврально покидают Дамаск. Сирийские повстанцы уже взяли Алеппо и ведут бои за Хаму.

Как поражения режима Башара Асада отразятся на Путине? Об этом сайт Charter97.org поговорил с кандидатом философских наук, руководителем украинского Центра белорусских коммуникаций Максимом Плешко:

— Конечно, это огромный репутационный удар по Путину. В Украине радуются, когда проигрывают союзники твоего врага. Бьют события в Сирии и по Лукашенко. Не так давно белорусский МИД выразил поддержку режиму Асада. Диктаторы-лузеры объединяются, поддерживают один одного, но проигрывают.

Проигрыш России подрывает экспорт ее военной силы. Когда те же «вагнеровцы» заходили в Африку, они давали гарантии, подписывали обязательства, брали деньги и ресурсы, а теперь, как это было в Мали, их разбивают, а они говорят, что это — «украинское ГУР». Это ведь пощечина на уровне всех мировых спецслужб и военных структур. Теперь Сирия. Путин показывал, что он — «великий геополитический игрок», вкладывал ресурсы, помог взять Алеппо, а теперь город потерян буквально за два дня, из-за чего страдают российские пропагандисты. Имидж России как экспортера военной силы очень пострадал.

Когда Асаду понадобилась военная поддержка, он полетел к Путину и начал просить о помощи. Но что может дать Кремль? Сухопутные войска он дать не может, ведь сам привлекает для войны северокорейцев, чтобы закрывать дыры. Путин может выделить авиацию, но в ограниченном количестве. В Украине это только приветствуется, ведь если будут переданы даже несколько самолетов или систем ПВО, они не будут задействованы на украинской территории. Для нас только лучше.

Поэтому Сирия бьет по Путину и Лукашенко в политической плане, уменьшает экспорт российской военной силы и возможность участвовать в войнах.

— Путин показал, что Асад для него не сильно значимая фигура. Является ли Лукашенко более приоритетным?

— Конечно, для Путина Лукашенко более приоритетен, чем Асад. В первую очередь — из-за географии. Беларусь имеет большое геополитическое значение для России. Ей нужен «белорусский балкон», который вклинивается в Запад. Если Украина, цитируя Дугина, это «подбрюшье России», то Беларусь — прямо под горлом Москвы.

C политической точки зрения — также, так называемая «союзное государство», Беларусь важна и в экономических интересах. Если Асад — отдаленные интересы, имиджевая история, то Лукашенко — конкретное прокси, которое влияет и на тебя.

Нужно сказать, что существует два подхода: победа Украины, развал и деорганизация России приведут к изменениям в Беларуси. Но есть и другой — перемены в Беларуси станут катализатором начала развала России. Поэтому Беларусь — важный элемент в этом российской пазле, очень значимый для Путина.

Очевидно, что Путину нужно сохранение статуса-кво в Беларуси — политический, военный и экономический контроль над страной. Также уничтожение культуры, языка, стирание идентичности. Это то, что уже сегодня происходит. В отличие от советской философии, где были национальные республики, культура, язык, театры, сегодня российская политика другая. Кремль говорит, что украинского и белорусского государств не существует, белорусы и украинцы должны стать россиянами.

Поэтому Путину нужен статус-кво в Беларуси, а Лукашенко его полностью обеспечивает.

— Не закрадывается ли в голову Лукашенко мысль, что Путин может его кинуть, как Асада?

— Это интересное замечание. Нужно понимать, что Лукашенко далеко не наивный дурак. Хоть его и заносит в маразм и ахинею, но он столько времени у власти, что выработал хороший инстинкт самосохранения. Лукашенко видел, что произошло с Арменией, что происходит с Асадом. Он понимает, что Путин его кинет. Мы ведь прекрасно помним 2020 год, Кремль хотел его сменить, там были определенные игры. Нельзя сказать, что между двумя диктаторами есть «большая любовь». Просто сегодня Путин обеспечивает Лукашенко сохранение власти.

Лукашенко можно сравнить с человеком, который наступил одной ногой на противопехотную мину. Ведь мы прекрасно понимаем, что протест в 2020 году показал, что белорусы — европейский народ, цивилизованное общество. Вся эта энергия загнана в подполье, пружина сжата, Лукашенко на ней стоит. Сегодня все якобы стабильно, но если он пошевелится — мина взорвется, ему оторвет ноги. Извините, за такую аналогию, но для Украины, где идет война, она близкая. Если Лукашенко стоит на мине, то Путин — тот, кто уперся ему в плечи и придавливает, чтобы мина не взорвалась, ведь зацепит и его.

Думаю, эта аналогия описывает характер их отношений.

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