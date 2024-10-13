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Названы лучшие смарт-часы в 2024 году

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  • 13.10.2024, 10:19
  • 1,144
Названы лучшие смарт-часы в 2024 году

Эксперты составили рейтинг по разным критериям.

Современный рынок предлагает на выбор такое огромное количество вариантов при выборе смарт-часов и прочей «умной» техники, что глаза разбегаются. От продвинутых, но дорогих Apple Watch до бюджетных решений с Mi Band от Xiaomi.

Авторы издания Tom’s Guide решили составить список лучших умных часов под разный бюджет и потребности. В список вошли устройства от Apple, Samsung, Google и Xiaomi.

Лучшие смарт-часы для iPhone

Apple Watch Series 10

Последняя модель смарт-часов от Apple отличается более тонким и легким корпусом, что делает их крайне удобными в использовании. Обновленный экран с увеличенным размером и уменьшенными рамками обеспечивает превосходный пользовательский опыт среди всех Apple Watch.

Лучшие бюджетные смарт-часы для Android

Samsung Galaxy Watch 7

Samsung Galaxy Watch 7 предоставляют широкий спектр функций по доступной цене. Они отличаются точным фитнес-трекингом с поддержкой искусственного интеллекта и глубокой интеграцией с устройствами Galaxy. Легкий и изящный дизайн делает их удобными для повседневного ношения.

Лучшие смарт-часы для Android в целом

Google Pixel Watch 3

Google Pixel Watch 3 предлагают до 48 часов работы без подзарядки, стильный дизайн и множество функций для мониторинга здоровья. Эти часы объединяют элегантность и практичность, делая их отличным выбором для пользователей Android.

Лучшие смарт-часы по соотношению цена/качество

Apple Watch SE (2022)

Apple Watch SE предлагают основные возможности флагманских моделей по более доступной цене. С поддержкой LTE и компактным 40 мм корпусом, они подходят для тех, кто ищет качественные смарт-часы без лишних затрат и предпочитает аккуратный дизайн.

Лучшие смарт-часы для фитнес-трекинга

Garmin Venu 3

Garmin Venu 3 выделяются ярким AMOLED-экраном и продвинутыми возможностями для отслеживания физических нагрузок, включая точный GPS. Длительное время работы от батареи и функция Garmin Coach для персонализированных тренировок делают их идеальными для активных пользователей.

Лучшие смарт-часы с расширенными функциями безопасности

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2 оснащены двухдиапазонным GPS, функцией обратного отслеживания маршрута, встроенной сиреной и возможностью экстренного вызова SOS. Эти часы отличаются повышенной долговечностью и готовы сопровождать вас в самых экстремальных приключениях.

Лучшие смарт-часы для бегунов

Garmin Forerunner 265

Garmin Forerunner 265 - идеальный выбор для бегунов любого уровня. Они оснащены ярким AMOLED-дисплеем, который отлично читается на солнце, точным GPS и продвинутыми метриками тренировок. Доступны в двух размерах корпуса для максимального комфорта.

Смарт-часы с лучшим временем работы от батареи

Samsung Galaxy Watch Ultra

Samsung Galaxy Watch Ultra - флагманская модель с прочным дизайном, созданная для активного образа жизни. Они отличаются длительным временем автономной работы и продвинутыми функциями здоровья, поддерживаемыми искусственным интеллектом.

Лучшие смарт-часы для подсчета шагов

Fitbit Versa 4

Fitbit Versa 4 - доступные смарт-часы с основными функциями для отслеживания здоровья. Они особенно хороши для подсчета шагов и имеют стильный дизайн с ярким экраном. Хотя их умные функции несколько ограничены, они отлично справляются с базовыми задачами.

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