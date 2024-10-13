Россияне расстреляли украинских пленных в Курской области 13.10.2024, 10:25

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Казнены девять человек.

10 октября россияне расстреляли 9 украинских военных на Курщине. Об этом сообщают аналитики DeepState.

«В очередной раз нарушили правила и обычаи ведения войны - расстреляны 9 украинских военных на Курщине», - сказано в сообщении.

При этом проект ссылается на источники в 1 ОТБр.

Отмечается, что 10 октября россияне расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Путь:

«Дополнительные детали обстоятельств выясняются, но известно, что ребята выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограничено и они были вынуждены сдаться».

При этом отмечается, что ситуация на Курщине «не такая радостная», хотя Силы Обороны проводят стабилизационные мероприятия, но восстановить утраченное крайне трудно.

«Мы обсудили данную ситуацию с другими офицерами и командирами на разных участках. Экипажам БПЛА стоит серьезнее относиться к возможности прорыва врага на их позиции и не пренебрегать безопасностью», - отмечают в DeepState.

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