Forbes: Украинские «вампиры» по ночам преследуют и подрывают танки РФ
- 13.10.2024, 10:38
Операторы БПЛА демонстрируют высочайший уровень мастерства.
Украинские беспилотники теперь способны поражать не только неподвижную российскую технику, но и подрывать движущиеся цели. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, на прошлой неделе украинский беспилотник из группы Nemesis ночью уничтожил российский танк-черепаху во время движения, продемонстрировав «высочайший уровень мастерства».
Как напоминает аналитик, в начале войны большинство беспилотников были оснащены камерами только для дневного освещения и были неэффективны ночью. Однако в конце прошлого года украинцы начали развертывать так называемые беспилотники-«вампиры», оснащенные инфракрасными камерами. Сбрасывая десятки гранат, взрывая припаркованные автомобили и разрушая укрепления, эти беспилотники посеяли хаос среди российских войск, которые привыкли считать темноту защитой.
«Многие из ранних рейдов беспилотников-вампиров были направлены на стационарные цели. Но по мере того, как украинские операторы становились все более опытными, они начали атаковать и движущиеся цели», - пишет Акс.
При этом аналитик отмечает, что в отличие от FPV-беспилотников с бортовым искусственным интеллектом, который помогает направлять их на человекоподобные цели в последние мгновения полета, дроны-вампиры бомбят цель сверху, так что ИИ для наведения на цель здесь менее полезен. Поэтому, когда дрон-вампир преследует движущуюся цель, мастерство оператора по-прежнему играет важную роль.
Как подытоживает Акс, хотя скорее всего многие ночные удары беспилотниками по движущимся целям заканчиваются неудачей, «то, что хоть один из ночных рейдов оказывается успешным, впечатляет».