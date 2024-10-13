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Под Могилевом авто столкнулось с лосем

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  • 13.10.2024, 11:07
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Под Могилевом авто столкнулось с лосем

Водитель погиб.

Под Могилевом вечером 12 октября автомобиль Volkswagen столкнулся с лосем, в результате ДТП водитель, по информации управления Госавтоинспекции Могилевского облисполкома, погиб от полученных травм на месте происшествия.

В ведомстве уточнили, что авария случилась при подъезде к областному центру от автодороги М-8 «Граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-Граница Украины». За рулем Volkswagen был 55-летний мужчина.

В ГАИ рассказали, что после столкновения с животным машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать «особую осторожность и внимательность», так как на загородных трассах дикие животные могут выбегать на дорогу.

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