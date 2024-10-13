Бывший охранник Лукашенко заполучил земельный участок в Абхазии 3 13.10.2024, 13:37

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В истории есть также след Шеймана.

Александр Лукашенко в 2022 году посетил самопровозглашенную республику Абхазия, а потом принял с ответным визитом ее главу. Поездку не анонсировали, а детали переговоров не раскрывали. Белорусский расследовательский центр разобрался, что могло стоять за встречей в Пицунде. Это земельный участок на побережье Черного моря. В этой истории замечены бывшие охранник и «завхоз» Александра Лукашенко.

В августе 2008 года после войны между Россией и Грузией и появления двух самопровозглашенных республик — Южной Осетии и Абхазии — Александр Лукашенко встречался с их «президентами» в Сочи. Однако впоследствии Беларусь так и не признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

В конце августа 2022 года глава частично признанной Абхазии Аслан Бжания заявил, что его регион готов «присоединиться к союзному государству Беларуси и России».

28 сентября 2022-го Лукашенко весьма неожиданно приехал в Абхазию.

Обещания, которые превышают годовой абхазский бюджет

По итогам визита Александра Лукашенко в Абхазию 28 сентября 2022 года стороны обменялись заявлениями о намерениях развивать сотрудничество. Однако подробностей этих планов не раскрывали.

Зато появилось важное для расследования и понимания причины визита решение Кабинета министров Абхазии. На следующий день после поездки Лукашенко, 29 сентября 2022 года, премьер непризнанной республики одобрил предложение о передаче ООО «Жемчужина 2010» прибрежного земельного участка площадью 20 га.

Спустя месяц на абхазском телевидении вышел сюжет, в котором сообщили о выделении этих 20 га земли для реализации крупного инвестиционного проекта. Как предполагалось, в селе Кындыг Очамчырского района должны построить санаторно-курортный комплекс.

«Планируемый объем инвестиций — 15 млрд рублей. ООО «Жемчужина 2010» зарегистрировано в Абхазии и на 90% принадлежит гражданину Беларуси, на 10% гражданину Абхазии», — говорилось в материале.

15 млрд российских рублей (почти 260 млн долларов по курсу на 29 сентября 2022 года) — это больше годового бюджета всей Абхазии. В 2022-м его расходная часть составила около 13,3 млрд российских рублей.

Экс-охранник Лукашенко и таинственный абхаз

БРЦ узнал, кому именно принадлежит «Жемчужина 2010». В выписке из Единого государственного реестра юридических лиц Абхазии указаны два владельца — белорусская фирма «Термалия» и гражданин Абхазии Квициния Дато Раулиевич (документ).

ООО «Термалия» была зарегистрирована в Минске 22 июля 2022 года — за два месяца до визита Лукашенко в Абхазию. Ее директором и единственным владельцем оказался Романовский Александр Анатольевич, бывший сотрудник Службы безопасности Александра Лукашенко.

Ранее БРЦ выяснил, что Александр Романовский был совладельцем ООО «Глобалкастом». Эта компания связана с ближайшим соратником и экс-руководителем Управления делами Лукашенко Виктором Шейманом.

О втором владельце «Жемчужины 2010» — Дато Квицинии — практически нет информации в открытых источниках. В разговоре с журналистом БРЦ он признался, что не управляет компанией и был нужен только для оформления документов.

«Я вообще не в курсе… Бумаги, по-моему, на меня сделаны. Я даже не в курсе, что там делают, что не делают», — сказал он.

Совладелец «Жемчужины 2010» добавил, что ему заплатили небольшую сумму за формальное участие: «За дорогу, что я ездил, мои услуги, а так, чтобы мне заплатили… особо большой суммы не дали».

Также Квициния сообщил журналисту БРЦ контакт человека, на которого он выписал генеральную доверенность. Им оказался Зорик Чкония — бывший полевой командир времен грузино-абхазского конфликта, получивший звание «Герой Абхазии». На момент публикации он занимает должность председателя поселка Кындыг, где Срасположен участок, выделенный для проекта «Жемчужина 2010». Как «Герой Абхазии» Зорик Чкония входит в неформальный консультативный орган, с которым абхазский президент проводил совещания по важным для страны решениям (в последний раз — в сентябре 2022 года).

Есть и другие факты, которые указывают на его связи с Асланом Бжания. К примеру, оба они родом из Очамчырского района. Бжания родился в селе Тамыш, которое находится в 5 км от Кындыга.

БРЦ не удалось связаться с Зориком Чконией.

След бывшего «завхоза» Лукашенко в этой истории

Как отмечают расследователи, фактически руководят «Жемчужиной 2010» Виктор Шейман и его люди, а не клан Чкония или сам Александр Романовский, фактически руководят «Жемчужиной 2010». Об этом свидетельствует переписка с официальными лицами Абхазии.

В одном из писем за апрель 2023 года министр по налогам и сборам Абхазии называет «управляющим партнером компании ООО «Жемчужина 2010» Николая Селиванова. За 7 месяцев до этого он занимал пост первого заместителя Управления делами Лукашенко. Его непосредственным начальником с 2013 по 2021 год был Виктор Шейман.

В другом документе, тоже от апреля 2023-го, министр иностранных дел Абхазии обращается к самому Виктору Шейману, называя его «специальным представителем президента Республики Беларусь». В письме обсуждается вопрос избежания двойного налогообложения для резидента Абхазии — ООО «Жемчужина 2010».

Шейман, не занимающий с июня 2021 года официальных должностей, присутствовал на встрече Лукашенко с Бжанией в Абхазии в сентябре 2022 года и во время ответного визита абхазского лидера в Минск в феврале 2023-го.

Стройка так и не началась

Во время обсуждения выделения участка в октябре 2022 года депутаты парламента Абхазии предупреждали, если в течение трех лет не начнется строительство, землю могут изъять у инвестора. Однако спустя два года после передачи участка «Жемчужине 2010» возведение курортного комплекса так и не началось. На спутниковых снимках, сделанных в конце августа 2024 года, видно, что территория остается неосвоенной.

При этом проект может считаться начатым, даже если деятельность на участке будет номинальной, пояснили БРЦ в компании «Абхазские проекты» (она занимается сопровождением бизнеса в Абхазии): «Никто не будет требовать, чтобы за три года построили серьезную гостиницу… Должно быть какое-то движение, например, сделано ограждение».

Что собираются делать с участком Шейман и его люди, на момент публикации расследователям выяснить не удалось. На то, что возвращать землю абхазским властям они не намерены, косвенно указывает регулярная уплата налога на землю. За 9 месяцев 2023 года вышло около 4 тыс. долларов.

При этом стоимость участка может составлять миллионы долларов. В районе села Кындыг она варьируется в зависимости от близости к морю. Например, 1 га земли в ста метрах от воды продается за 31 млн российских рублей (около 320 тыс. долларов). Исходя из этой стоимости, можно предположить, что территория площадью 20 га может стоить порядка 6,4 млн долларов. Участок «Жемчужины 2010» находится непосредственно на берегу Черного моря, и, скорее всего, его цена еще выше.

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