Российский солдат стал «грузом 200», протаранив свой же танк под Курском 13.10.2024, 14:39

На автомобиле УАЗ.

В России случилось очередное громкое ДТП с участием военных. 29-летний солдат Александр Сюзев на автомобиле УАЗ протаранил танк Т-72БЗМ.

О происшествии рассказал российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на информированные источники.

Инцидент случился в минувший четверг, 10 октября. Сюзев, находившийся за рулем УАЗа, на полной скорости влетел в танк, который стоял на дороге. В результате он погиб. Также получили ранения 5 его сослуживцев, которые были пассажирами в УАЗе.

Известно, что Сюзев служил в военной части №08275. Это 200-я мотострелковая бригада ВС РФ, которая базируется в Мурманской области. Она принимает активное участие в агрессии против Украины.

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