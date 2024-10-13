Российский солдат стал «грузом 200», протаранив свой же танк под Курском
- 13.10.2024, 14:39
На автомобиле УАЗ.
В России случилось очередное громкое ДТП с участием военных. 29-летний солдат Александр Сюзев на автомобиле УАЗ протаранил танк Т-72БЗМ.
О происшествии рассказал российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на информированные источники.
Инцидент случился в минувший четверг, 10 октября. Сюзев, находившийся за рулем УАЗа, на полной скорости влетел в танк, который стоял на дороге. В результате он погиб. Также получили ранения 5 его сослуживцев, которые были пассажирами в УАЗе.
Известно, что Сюзев служил в военной части №08275. Это 200-я мотострелковая бригада ВС РФ, которая базируется в Мурманской области. Она принимает активное участие в агрессии против Украины.