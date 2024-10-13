Британская разведка: РФ побоялась проводить учения в Черном море 1 13.10.2024, 15:54

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Названа причина.

В сентябре Россия впервые за два года провела морские учения, однако Черное море было исключено из зоны маневров. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

С 10 по 16 сентября российский флот организовал крупномасштабные стратегические учения под названием «Океан-24», которые стали первыми после двухлетнего перерыва. До начала войны в Украине в 2022 году Россия регулярно проводила ежегодные учения с участием всех видов вооруженных сил, но последние были отменены в связи с военными действиями.

По данным британской разведки, учения «Океан-24» стали попыткой России продемонстрировать свою мощь и способности, несмотря на продолжающуюся войну. Российские СМИ сообщают, что в учениях участвовали более 400 кораблей, 120 самолетов, 7000 единиц техники и 90 тысяч военнослужащих. Маневры проходили в Баренцевом, Балтийском, Средиземном и Каспийском морях, а также в Тихом и Северном Ледовитом океанах.

Министерство обороны Великобритании выразило сомнения в достоверности этих данных, указывая на то, что в настоящее время Россия располагает лишь около 300 кораблями, готовыми к участию в учениях. В сводке также отмечается, что активность «Океан-24» в Черном море отсутствовала, вероятно, из-за атак со стороны Украины в первые шесть месяцев 2024 года.

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