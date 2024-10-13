Россияне пошли на нетипичный штурм на Харьковщине, но были разгромно остановлены 13.10.2024, 16:32

Оккупанты понесли немалое количество потерь.

Российские войска предприняли рискованную попытку штурма на Харьковском направлении, но их план не увенчался успехом. Украинская бригада «Спартан» успешно удерживает оборону на этом участке, сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что необычность этой атаки заключается в редком использовании россиянами бронетехники на Харьковском направлении, однако в этот раз они пошли в атаку под прикрытием БМП.

«Аэроразведчики бригады „Спартан“ мгновенно отреагировали и точными ударами fpv-дронов и сбросами остановили оккупантов», — заявил Пивненко.

Он также добавил, что противник понес значительные потери в технике. В течение суток россияне утратили:

• 1 танк;

• 4 БМП;

• 8 единиц автомобильной техники;

• 2 склада боеприпасов;

• 2 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.

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