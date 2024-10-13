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В правительстве Польши заговорили об арендной реформе

  • 13.10.2024, 17:08
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В правительстве Польши заговорили об арендной реформе

Хотят ограничить краткосрочную аренду жилья.

Министр финансов и региональной политики Польши Катажина Пелчинская-Наленч выступила с инициативой ограничить краткосрочную аренду жилья через платформу Airbnb, чтобы сделать жилье более доступным.

В своем видеообращении в социальной сети X Пелчинская-Наленч отметила, что молодежь не может позволить себе начать самостоятельную жизнь, поскольку все больше квартир превращаются в «временные гостиницы».

Она привела статистику, согласно которой в Варшаве на каждые 100 новых квартир приходится 20 новых предложений на Airbnb, что свидетельствует о значительном росте краткосрочной аренды.

Министр считает, что это создает проблему, так как многие квартиры, которые могли бы служить постоянным жильем, переходят в сферу гостиничных услуг.

Чтобы сдержать рост цен на долгосрочную аренду, Пелчинская-Наленч предложила несколько мер. Во-первых, она предложила создать реестр помещений, сдаваемых на Airbnb, чтобы вывести их из теневого сектора.

Во-вторых, она предложила пересмотреть налоговую политику, чтобы не стимулировать краткосрочную аренду, поскольку, по ее мнению, сотни тысяч квартир в Польше не должны превращаться в отели.

«Квартиры не предназначены для получения быстрой прибыли, а должны быть местом для жизни», — подчеркнула министр.

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