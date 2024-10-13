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Аналитик: Россияне могут столкнуться с проблемами из-за военных КНДР

  • 13.10.2024, 17:51
  • 1,732
Аналитик: Россияне могут столкнуться с проблемами из-за военных КНДР

Есть ряд моментов.

Если военные из КНДР таки будут воевать против Украины на стороне РФ, то россияне могут столкнуться с рядом проблем.

Россияне признавали, что общаться с иностранцами - это сложно, даже когда речь идет о людях из Африки, которые владеют «ломаным» английским языком, а когда приезжают люди из Северной Кореи, то возникает вопрос, как координировать их действия, рассказал («Громадському радіо» ) военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

«...когда приезжают северокорейцы - как им говорить, что делать, куда идти, куда стрелять? И возникает вопрос, не убегут ли они в первые часы участия в войне, не сдадутся ли в плен, и не будут ли те, кто вернется в Пхеньян, еще 30 лет рассказывать о том, «как там живут буржуи», как это делали красноармейцы, которые были в Берлине», - сказал он.

По словам эксперта, с начала полномасштабного вторжения России в Украину уже несколько раз появлялась информация о том, что КНДР якобы примет участие в войне против украинцев на стороне россиян, но этого не случилось:

«...в северокорейской прессе появляются сообщения о том, что они усилили свою боевую готовность, и что они ожидают нападения со стороны Южной Кореи. И в этой парадигме странно отправлять определенное количество своих военных в Украину, если КНДР ожидает нападения с юга. Это кажется бессмысленным. В то же время это может быть только элементом пропаганды».

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