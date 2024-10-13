Попытка РФ защитить Крымский мост провалилась

Попытка РФ защитить Крымский мост провалилась2
- 13.10.2024, 21:29
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Течение разнесло заграждения.
Россияне пытались защитить Крымский мост боновыми заграждениями. Их разнесло течением в Черном море, сообщает «Радио Свобода».
Как отмечается, фрагменты боновых заграждений заметили возле городской набережной Керчи.
Также часть этих плавучих объектов течение прибило к берегу в центральном районе Керчи.
Боновые заграждения представляют собой скрепленные цепью большие буи диаметром от 1,5 м. Во время Первой и Второй мировой войн такие конструкции использовались для физической защиты военно-морских баз.
Это не первая попытка оккупантов усилить защиту незаконно построенного моста через Керченский пролив. Например, летом сообщалось о размещении возле объекта барж. Таким образом россияне рассчитывают прикрыть мост от атак украинских морских дронов.