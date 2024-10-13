Генерал Бен Ходжес: Войска РФ не смогут достичь стратегических целей
- 13.10.2024, 21:56
Их ресурсы ограничены.
Несмотря на оккупацию города Угледар и еще нескольких населенных пунктов, войска Российской Федерации не смогут достичь стратегической цели выйти на границы Донецкой области, поскольку несут большие потери. Такое мнение выразил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес, информирует FREEДОМ.
«Россия не способна в полной мере воспользоваться этими захватами. Независимо от того, идет ли речь об Авдеевке, Бахмуте или Угледаре, за свои незначительные успехи армия РФ платит десятками тысяч солдат и техникой», — отметил Ходжес.
Он акцентировал, что ресурсы страны-агрессора ограничены, поэтому она не может захватить большие территории.
«Генштаб ВСУ использует правильную тактику, чтобы не дать противнику достичь существенных прорывов. Я поддерживаю решение о контрнаступлении в направлении Курска, поскольку эта операция создает серьезную проблему для россиян. Кроме того, Украина таким образом получает лучшую переговорную позицию, когда для переговоров наступит подходящее время», — сказал Ходжес.
Генерал также убежден, что победа Украины в войне против России соответствует стратегическим интересам США и Европы.