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Генерал Бен Ходжес: Войска РФ не смогут достичь стратегических целей

  • 13.10.2024, 21:56
Генерал Бен Ходжес: Войска РФ не смогут достичь стратегических целей
Бен Ходжес

Их ресурсы ограничены.

Несмотря на оккупацию города Угледар и еще нескольких населенных пунктов, войска Российской Федерации не смогут достичь стратегической цели выйти на границы Донецкой области, поскольку несут большие потери. Такое мнение выразил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес, информирует FREEДОМ.

«Россия не способна в полной мере воспользоваться этими захватами. Независимо от того, идет ли речь об Авдеевке, Бахмуте или Угледаре, за свои незначительные успехи армия РФ платит десятками тысяч солдат и техникой», — отметил Ходжес.

Он акцентировал, что ресурсы страны-агрессора ограничены, поэтому она не может захватить большие территории. 

«Генштаб ВСУ использует правильную тактику, чтобы не дать противнику достичь существенных прорывов. Я поддерживаю решение о контрнаступлении в направлении Курска, поскольку эта операция создает серьезную проблему для россиян. Кроме того, Украина таким образом получает лучшую переговорную позицию, когда для переговоров наступит подходящее время», — сказал Ходжес. 

Генерал также убежден, что победа Украины в войне против России соответствует стратегическим интересам США и Европы.

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