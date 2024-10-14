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Диетологи назвали лучшую кашу на завтрак

  • 14.10.2024, 5:15
Диетологи назвали лучшую кашу на завтрак

Поможет снизить уровень холестерина.

Здоровый завтрак должен начинаться с сытного зерна, чтобы обеспечить пищеварительную систему клетчаткой. Клетчатка также помогает снизить уровень холестерина.

Издание Health digest пишет, что кроме овсянки, есть еще одна недооцененная каша - это пшено.

В чашке вареного пшена содержится 207 калорий, 6 граммов белка и менее 2 граммов жира. В пшене также содержится чуть больше 2 граммов клетчатки, что немного меньше, чем в овсянке, но пшено выигрывает у овсянки по содержанию витаминов группы В.

Для чего полезно пшено

Пшено - отличный источник фитохимических веществ, таких как устойчивый крахмал, бета-глюкан, инулин и стерины, которые, как известно, снижают уровень холестерина. Фитиновая кислота - еще одно фитохимическое вещество в пшене, которое поможет снизить уровня холестерина.

Ежедневное включение проса в завтрак может снизить уровень холестерина всего за три недели. В 2021 году в журнале Frontiers in Nutrition был проведен анализ 19 исследований, в результате которого выяснилось, что пшено может снизить общий уровень холестерина в среднем на 8 %, а уровень ЛПНП («плохого») холестерина - на 10 %. Пшено особенно полезно для людей с высоким уровнем холестерина, чтобы снизить его уровень до здорового диапазона. Также было доказано, что пшено снижает уровень триглицеридов более чем на 9%.

Вам необходим холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), чтобы помочь очистить кровь от плохого холестерина. Пшено может повысить уровень холестерина ЛПВП на 6%.

Какие болезни лечат пшено

В то время как пшено работает над снижением уровня холестерина, питательные вещества, содержащиеся в пшене, могут также снизить кровяное давление, говорится в обзоре 2023 года в журнале Separations. Пшено может снизить активность ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), который сужает кровеносные сосуды. Полифенолы, танины и фитаты, содержащиеся в пшене, помогают организму бороться со свободными радикалами, которые могут привести к хроническим заболеваниям, таким как болезни сердца, печени и рак.

Клетчатка и некрахмалистые полисахариды снижают влияние пшена на уровень сахара в крови. Добавление пшена в пищу поможет предотвратить скачки сахара в крови и снизить резистентность к инсулину. Микробиом кишечника также связан с регулированием уровня сахара в крови и воспаления, а пшено способствует увеличению количества хороших бактерий, поддерживающих здоровье кишечника. Благодаря клетчатке и белку пшено может также помочь уменьшить количество жира в организме и окружность талии.

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