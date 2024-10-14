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Ученые выяснили, зачем слонам морщины на хоботе

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  • 14.10.2024, 8:47
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Ученые выяснили, зачем слонам морщины на хоботе

Это не просто особенность внешнего вида.

Международная исследовательская группа обнаружила, что морщины на хоботах африканских (Loxodonta africana) и азиатских слонов (Elephas maximus) помогают им лучше манипулировать объектами. Различия в количестве и распределении морщин, как оказалось, связаны с поведением и средой обитания этих животных, пишет Naked Science.

Хобот слона — невероятно сложный и многофункциональный орган, который состоит более чем из 40 000 мышц. С его помощью эти животные дышат, едят, пьют, издают звуки, взаимодействуют друг с другом и манипулируют объектами. Хобот также играет важную роль в обонянии и тактильной чувствительности.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Royal Society Open Science, показали, что морщины на хоботе помогают слонам растягивать и сжимать этот полезный орган. Изучив структуру кожи хобота новорожденных слонят с помощью микрокомпьютерной томографии и микроскопии, ученые выяснили, что толщина эпидермиса по всей длине хобота не меняется, однако дерма сжимается в углублениях морщин, обеспечивая баланс между прочностью и гибкостью кожи.

Авторы новой научной работы отметили, что в период внутриутробного развития количество морщин на хоботе удваивается каждые 20 дней. В дальнейшем процесс замедляется, но у азиатских слонов новые морщины появляются быстрее, чем у африканских. Это свидетельствует о влиянии генетических и поведенческих факторов на формирование морщин.

Азиатские и африканские слоны отличаются морфологией хобота, включая складки на туловище. Фото: Royal Society Open Science

Также исследователи узнали, что у азиатских слонов намного больше крупных морщин на задней стороне хобота (в среднем 126), чем у африканских (приблизительно 83). Кроме того, у обоих видов плотность морщин повышается ближе к кончику органа, что делает его более гибким, позволяя выполнять сложные манипуляции с объектами.

Азиатские слоны эффективно захватывают и удерживают объекты, используя хобот как руку. Из-за этой привычки в области «захвата» на хоботе представителей этого вида наблюдается высокая плотность морщин. Африканские слоны, в свою очередь, чаще используют два пальцеобразных выступа на кончике хобота для захвата предметов.

Интересно, что количество морщин на левой и правой сторонах хобота зависит от предпочтений конкретного животного: слоны сами решают, какую сторону органа использовать при манипуляциях с объектами. Если млекопитающее чаще сгибает хобот, например, влево, то именно на левой стороне органа формируется больше морщин (и наоборот).

Таким образом, авторы нового исследования выявили сложную связь между анатомией, поведением и окружающей средой слонов и доказали, что морщины на хоботе — не просто особенность внешнего вида, а ключевой элемент в повседневной жизни этих величественных животных.

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