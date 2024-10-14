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У экс-политзаключенной по «делу студентов» Аси Булыбенко опечатали квартиру

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  • 14.10.2024, 10:44
  • 2,188
У экс-политзаключенной по «делу студентов» Аси Булыбенко опечатали квартиру
ася булыбенко

Скорее всего, в связи со «спецпроизводством».

У экс-политзаключенной Аси Булыбенко, которая отбыла срок в колонии по «делу студентов», опечатали квартиру в Беларуси. Об этом она рассказала в Instagram.

«На днях я узнала, что мою квартиру в Могилеве опечатали. Скорее всего? это означает, что я являюсь частью спецпроизводства. Эта квартира — единственное и последнее, что осталось у меня от отца, который пропал без вести в 2009 году», — написала Ася Булыбенко.

По словам девушки, у нее нет информации о том, как и когда это произошло.

Ася Булыбенко — бывшая студентка БНТУ, принимала участие в акциях протеста 2020 года и была отчислена. Ее задержали в ноябре того же года и осудили на 2,5 года по «делу студентов». Отбыв срок, она уехала из Беларуси.

Всего по «делу студентов» обвиняемыми проходили 12 человек. Среди них студенты столичных вузов, а также преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова и выпускница медуниверситета Алана Гебремариам.

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