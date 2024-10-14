РФ впервые показала стартовую позицию «Шахеда» и выдала важный секрет 1 14.10.2024, 11:27

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Что удалось узнать.

В соцсетях появилось первое за время полномасштабного вторжения РФ фото стартовой позиции российского дрона-камикадзе Shahed-136/131, сделанное в дневное время

Как сообщает Defense Express, ценность этого снимка заключается в том, что он позволяет увидеть некоторые важные детали организации площадок для запуска дронов Shahed.

Он также дает ответ на вопрос, почему так трудно уничтожать эти беспилотники на стартовых позициях. Учитывая сложность поражения таких площадок, перспективным вариантом может быть охота на склады с этими БПЛА с помощью украинских дальнобойных ракет.

На фото видно, что тренога для запуска «Шахеда» установлена на небольшой бетонной плите, размером примерно такой же, как и сам беспилотник, с размахом крыльев в 2 метра и длиной фюзеляжа в 3 метра. Это делает объект чрезвычайно сложным для поражения даже с помощью современного высокоточного оружия.

Надписи на дроне указывают, что «Шахеды» доставляются на стартовые позиции уже заправленными топливом и снаряженными боевыми частями, а эти процессы происходят за пределами площадки для запуска. Это означает, что на пусковых площадках нет значительных запасов горючего или боеприпасов, что исключает возможность вторичной детонации во время ударов.

Еще одна проблема заключается в том, что стартовые площадки для «Шахедов» расположены всего примерно в 200 километрах от границы Украины. Охота на склады хранения дронов является еще более сложной задачей, поскольку российские оккупанты маскируют эти склады среди гражданской инфраструктуры, что напоминает тактику террористических группировок ХАМАС и «Хезболла».

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