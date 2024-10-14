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В БелЖД идут массовые задержания

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  • 14.10.2024, 14:39
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В БелЖД идут массовые задержания

Из-за коррупции.

Еще одна «волна» задержаний произошла среди руководства БЖД, пишет «Сообщество железнодорожников Беларуси».

По предварительной информации, полученной от источников, 11 и 12 октября 2024 «правоохранительными» органами Беларуси (ГУБОПиКом) произведено задержание ряда сотрудников из управления БЖД и Центра управления перевозками (ЦУП).

Среди задержанных фигурируют фамилии:

Панюшенко Виталий Николаевич – начальник службы перевозок (Д);

Шуленков Федор Даниилович – заместитель начальника службы – начальник центра управления перевозками службы перевозок (ЦУП);

Иванов Александр Владимирович – первый заместитель начальника центра управления перевозками службы перевозок – начальник оперативно-распорядительного отдела ЦУП.

Задержания производились сотрудниками первого отдела первого управления (по предотвращению противоправных действий в органах государственной власти и управления) ГУБОПиК по месту непосредственного нахождения указанных лиц на тот момент. Факт задержания именно сотрудниками первого отдела может косвенно свидетельствовать о том, что данная «операция» проведена в рамках разрабатываемого в настоящее время «коррупционного дела» Петра Дулуба, которое мы освещали ранее. Многие факты указывают на то, что данные персонажи были попросту «отданы взамен» на «сотрудничество» и свободу более «крупной рыбы».

Предварительно задержанным инкриминируется преступления по Статье 430 уголовного кодекса Республики Беларусь – получение взятки.

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