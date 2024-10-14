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Беларусь ждет рецессия вслед за РФ?

  • 14.10.2024, 15:10
  • 1,354
Беларусь ждет рецессия вслед за РФ?

Прогноз аналитика.

Аналитик Сергей Чалый рассказал о том, как связаны российские расходы на войну с белорусским экспортом.

— В 2025 году в Беларуси расходы на национальную оборону вырастут на треть (на 32%), при этом расходы на здравоохранение планируется увеличить на 11,8%, на образование — на 15%, а на ЖКХ расходы уменьшат на 4%. Такой вот бюджет военного времени, — сделал вывод Сергей Чалый на канале BIC, пишет «Салiдарнасць».

Аналитик объяснил, что данные планы будут осуществляться на фоне неутешительных тенденций в российской экономике:

— Примечательно, что власти РФ заявили, что дефицит федерального бюджета в 2025-2027 году не превысит 1% ВВП, что впервые они сделали бюджет без структурного дефицита, то есть доходы с расходами бьются.

Раньше бюджет был несбалансированный, расходы превышали доходы, что раскручивало инфляцию, с которой борется Центробанк.

А сейчас, дескать, они решили помочь Центробанку, вроде как его сбалансировать. И это нормально, если не смотреть, с помощью чего этот дефицит бюджета сведен к нулю.

А там все сводится к тому, что будут расти обязательные платежи, те же акцизы, налоги для граждан и бизнеса. А именно — пакет налоговых поправок в 2025 году должен добавить в доходы бюджета 2,7 трлн рублей.

Такое решение означает, что они фактически просто перенесли расходы, то есть налоги повысили, но эти деньги люди каким-то образом должны найти.

Понятно, что это точно так же приведет к повышению цен, только чуть позже. Соответственно, сама идея на самом деле ничего не даст в плане борьбы с инфляцией, она является точно таким же проинфляционным фактором, — подчеркнул Чалый.

Особое внимание он обратил на увеличение расходов в России на национальную оборону.

— Так, по консервативной оценке, расходы «на оборону и безопасность» в следующем году составят 9% ВВП.

Чтобы был понятен масштаб, напомню, что НАТО борется за 2%, однако не все в эту величину попадают.

Конечно, и все предыдущие годы бюджет на войну увеличивался. Однако, что особенно важно отметить в этот раз, что впервые в России сверстан бюджет, в котором ничего не указывает на то, что после 2025 года военные расходы будут снижаться.

Этого впервые не происходит — это не просто военный бюджет, это бюджет бесконечной войны. Там даже перспективы на то, что когда-то ситуация может измениться, не закладывается.

Эта накачка экономики бюджетными деньгами сможет обеспечить рост ВВП РФ в 2025 году на 1,5-2%, при этом в 2026 году может наступить рецессия.

При базовом сценарии рост ВВП планировался на 0,5-1,5%. Неужели все это делалось ради этих жалких 1,5-2%?

Потому что в результате в долгосрочной перспективе, согласно прогнозам Центробанка, динамика ВВП окажется такой же, как и в базовом сценарии, который не предусматривал резкого роста расходов бюджета.

И такая перспектива затухания российской экономики, которую нужно пришпоривать подобными средствами, конечно же, ничего хорошего не сулит белорусскому экспорту, которому приказано вырасти на 5,5% в следующем году, — заключил аналитик.

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