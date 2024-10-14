Белорусам показали совершенно бесплатный способ продлить жизнь картошки в погребе
- 14.10.2024, 15:27
Все дело в «дружбе».
В TikTok опубликовали ролик, в котором профессиональный садовод и огородник Галина Хигер рассказала, что делать, если картошка при хранении в погребе быстро гниет, и как продлить ее жизнь там. По словам специалиста, достаточно одного ингредиента — хвои, например, от ели, пишет «Телеграф».
@sadovita
Картошка не сгниет♬ оригинальный звук - Садовита c Галиной Хигер
«С кем вы дружите? А вот картошка — с елкой. Часто, когда мы спускаем картошку в погреб, она очень быстро идет в рост и начинает портиться. Мы ее перебираем, убираем гнилую, оставляем только хорошую, через неделю — та же самая история», — поделилась Хигер.
Все потому, что, продолжила эксперт, картошка выделяет «очень много влаги». И поможет здесь хвоя: нужно присыпать ею клубни. «Во-первых, хвоя выделяет нужные фитонциды, которые борются с болезнетворными бактериями. А во-вторых, хвоя убирает лишнюю влагу», — заверила садовод.
Фитонциды — биологически активные вещества, которые образуют растения и которые убивают или подавляют рост и развитие бактерий, а также микроскопических грибов.
Ну, а хвою, конечно, можно найти возле соответствующих деревьев — сосны, ели, лиственницы и не только. «Чтобы картошка хорошо хранилась, используйте совершенно бесплатный хвойный опад», — порекомендовала Хигер.
«Несколько лет кладем в погреб с картошкой папоротник, листья. Картошка, которая загнивает, высыхает и не портит рядом лежащую», — поделилась своим лайфхаком комментаторша под роликом.
«Яблок в картофель накидайте и офигеете, как он классно хранится!!! Без шуток!» — заверил другой пользователь TikTok.