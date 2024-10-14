Экс-премьер Беларуси Кобяков довел до ручки российскую компанию 1 14.10.2024, 17:06

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Его компания — в лидерах по убыткам.

Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, который около четырех лет назад пропал из публичного пространства, «всплыл» в российских СМИ.

Так, кузбасская угольная компания «Междуречье» попала в топ-10 самых убыточных организаций России. Дело в том, что ее «мамой» — «Новой горной управляющей компанией» — руководит и является одним из учредителей Андрей Кобяков. При этом другие ее «дочки» приносят дивиденды, заметило «Зеркало».

Топ самых убыточных компаний России по итогам 2023 года составила редакция российского журнала Forbes. Лидером топ-10 по убыткам стал еще год назад бывший самой прибыльной компанией России «Газпром» с убытком в 6,8 млрд долларов.

Шестая строчка осталась за угольной компанией «Междуречье», с которой с начала 2020-х связана российская карьера Андрея Кобякова. По данным сервиса audit-it.ru, «мамой» этой фирмы — «Новой горной управляющей компанией» (НГУК) — как раз руководит белорусский экс-премьер. НГУК управляет несколькими кузбасскими разрезами и шахтами, включая «Междуречье», а также заводом ПВВ по производству промышленных взрывчатых веществ для предприятий угольной промышленности.

Причем ПВВ получил прибыль в 2023 году, как и многие другие компании, которые находятся под «крылом» (к примеру, шахта «Большевик»).

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