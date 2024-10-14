Брестчанка отдала парню в рясе золотые украшения за отпущение грехов

Брестчанка отдала парню в рясе золотые украшения за отпущение грехов10
- 14.10.2024, 19:06
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Но потом засомневалась.
В Бресте 50-летняя женщина стала жертвой мошенничества. Прогуливаясь вечером, она встретила молодого человека в рясе, которого приняла за священнослужителя. Женщина обратилась к нему с личными переживаниями, и незнакомец предложил «отпустить грехи» за материальное пожертвование. У женщины не оказалось денег, поэтому она передала ему свои золотые украшения.
Незнакомец взял украшения, передал ей взамен деревянные четки и исчез. Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию. Оперативники установили личность злоумышленника, им оказался 19-летний житель Могилевской области. Молодого парня задержали, но часть украшений он уже успел продать.
Для сбора доказательств у пострадавшей изъяли деревянные четки, которые подвергли генетической экспертизе. Эксперты обнаружили на них биологический материал, совпадающий с образцами подозреваемого.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 209 УК Республики Беларусь.