Польша начала репетировать сценарий возможного вторжения Беларуси и РФ 14.10.2024, 20:14

В стране стартовали учения «Восточный щит».

В Польше стартовали учения в рамках национальной программы сдерживания и обороны «Восточный щит» (Tarcza Wschód), направленной на защиту страны от возможного вторжения России и Беларуси. На них присутствуют премьер-министр Дональд Туск и глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, передает TVP Info.

Маневры включают несколько этапов. Сначала на полигоне в Ожише на северо-востоке страны пройдут испытания оборонительных сооружений. В том числе планируется протестировать бетонные ежи, противотанковые рвы и минные поля. Затем бойцы Вооруженных сил Польши проведут демонстрацию отражения возможного нападения на приграничные территории.

Участники учений отработают обнаружение противника, занятие района обороны, вывод наблюдательного пункта, установление огневого контакта, эвакуацию поврежденной техники и прочее. Для этого военные инсценируют пересечение польской границы противником, которое будет включать имитационный артиллерийский огонь и попытку преодоления противотанковых рвов и бетонных заграждений.

Туск заявил, что программа «Восточный щит» «стартует всерьез». Он подчеркнул, что это совместная оборонная инициатива со странами Балтии (Литвой, Латвией, Эстонией) и Финляндией, и пообещал обсудить вопрос ее софинансирования в ближайшее время в Брюсселе. «Я рад, что <…> британцы также сотрудничают с нами в проекте „Восточный щит“, американцы готовы», — добавил Туск, отметив, что программа является приоритетной для Польши и «рассчитана на годы».

Постановление о запуске проекта «Восточный щит», на реализацию которого в 2024-28 годах выделено 10 млрд злотых ($2,5 млрд), было принято Советом министров 10 июня. Согласно коммюнике, «правительство намерено создать всеобъемлющую оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия угрозам со стороны Беларуси и России».

В рамках проекта планируется усилить ПРО на границе, в том числе развернуть системы обнаружения, предупреждения и слежения на основе сети базовых станций, а также создать логические узлы, сеть бункеров для ракетных систем и развить инфраструктуру для борьбы с беспилотниками.

Также программа ограничит мобильность армии противника, обеспечив при этом большую свободу действий и возможность выживания собственных войск. Отдельным пунктом является защита гражданского населения, которую предполагается усилить за счет строительства укрытий из легких или сборных конструкций, подземных хранилищ для военной техники и расширения оборонительных полос.

В июле президент Польши Анджей Дуда призвал готовиться к войне с Россией в случае поражения Украины. «Если не дать отпор российскому империализму и не притупить жестокий клинок [президента РФ Владимира] Путина, то этот прожорливый монстр будет нападать все дальше и дальше», — заявил Дуда. По его словам, Североатлантический альянс «должен быть настолько сильным, чтобы никому не было смысла на него нападать». Он подчеркнул, что этой же точки зрения придерживаются другие члены НАТО.

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