Ученые: Два человека впервые пообщались во сне 14.10.2024, 21:49

Это произошло с помощью специального оборудования.

Исследователи из калифорнийского стартапа REMspace сообщили о первой коммуникации между людьми, которая произошла во сне. В эксперименте два человека использовали специальное оборудование, вошли в фазу осознанных сновидений и обменялись простым сообщением. Видео эксперимента опубликовано на канале компании в YouTube, пишет «Хайтек».

В пресс-релизе и видеоролике отмечается, что участники использовали «специально разработанное оборудование», которое состоит из «сервера, аппарата, Wi-Fi и датчиков». Компания сообщает, что «аппарат» отслеживал мозговые волны и другие полисомнографические данные спящих, однако детали технологии не раскрываются.

Во время эксперимента участники спали у себя дома. Когда сервер обнаружил, что один из них вошел в состояние осознанного сновидения, он генерировал случайное слово, которое воспроизводили спящему через наушники. Участник повторял слово во сне, а его ответ записали и сохранили на сервере.

Второй спящий вошел в фазу осознанных сновидений несколько минут спустя. Сервер воспроизвел сохраненную запись, участник запомнил ее и смог повторить после пробуждения. Представители REMspace называют связь первым «чатом во сне» и утверждают, что эксперимент удалось повторить на двух парах человек.

Осознанные сновидения — это измененное состояние сознания, при котором человек осознает, что он спит и может управлять сновидением. В REMspace полагают, что технология может совершить переворот, аналогичный искусственному интеллекту, и создать приложения для разных задач — от решения физиологических проблем до обучения новым навыкам.

«Вчера общение во сне казалось научной фантастикой. Завтра это станет настолько обычным делом, что мы не сможем представить свою жизнь без этой технологии. Это открывает двери для бесчисленных коммерческих приложений, меняя наши представления о коммуникации и взаимодействии в мире сновидений», — заявил основатель и генеральный директор REMspace Майкл Радуга.

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