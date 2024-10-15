Студенты-медики в Европе будут больше изучать тропические болезни 15.10.2024, 5:34

Они могут прийти в Европу из-за глобального потепления.

Студенты медицинских вузов в Европе будут более развёрнуто изучать болезни, которые ранее считались тропическими. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на заявления 25 медицинских школ в Евросоюзе и Великобритании. Их руководство объединилось и анонсировало план создания европейской сети образования в области климата и здоровья.

По мнению руководства вузов, из-за глобального потепления в Европе скоро будут чаще встречаться заболевания, которые сейчас относят к тропическим — например, малярия или лихорадка Денге. Студентов-медиков необходимо заранее готовить к тому, что им придётся с ними сталкиваться.

Инициативу поддержали Всемирная организация здравоохранения и ряд крупных фармацевтических компаний. Пока европейская сеть будет охватывать только медвузы, которые согласились в ней участвовать, но она намерена также добиваться внесения соответствующих изменений в учебные программы всех университетов и медицинских школ в Европе.

Директор Глобального консорциума по климату и медицинскому образованию профессор Сесилия Соренсен сказала: «Изменения климата затронут всех и везде, но не в одинаковой мере. Необходимо развивать региональные сети, чтобы работники здравоохранения могли предотвращать и решать медицинские проблемы, связанные с климатом, именно в той форме, в которой они будут проявляться там, где они практикуют».

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