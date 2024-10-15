закрыть
15 октября 2024, вторник, 9:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Большое падение Китая

1
  • Фредерик Кемп, Atlantic Council
  • 15.10.2024, 8:11
  • 7,968
Большое падение Китая

Что сделал Си?

Для тех неудачливых инвесторов, которые увидели «возможность покупки» после недавнего объявления Китаем мер по стимулированию экономики: возможно, вам стоит внимательно изучить недавно опубликованный ежегодный отчет проекта Atlantic Council China Pathfinder Project («Китайский следопыт») — впечатляющей четырехлетней работы нашего Центра геоэкономики в сотрудничестве с Rhodium Group. Отчет озаглавлен «Конец черты: Цена неуспешных реформ».

В конце прошлой недели инвесторы обрушили китайские акции на фоне продолжающегося отката после ралли на рынке, вызванного стимулирующими мерами Китая. Базовый индекс Shanghai Composite упал более чем на 6%. Это последовало за вторничным падением индекса Nasdaq Golden Dragon China, который отслеживает котировки китайских компаний, зарегистрированных в США, на 6,85%, что стало самым большим падением с октября 2022 года. Гонконгский индекс Hang Seng также продолжил падение в среду, на 1,4%, после 9% падения во вторник.

Одним словом, реальность становится все более очевидной после неуместной эйфории, последовавшей за объявлением Китаем 24 сентября о крупном пакете стимулирующих мер. Проблема заключается в том, что Китай, помимо громкого заявления, ничего не сделал для того, чтобы устранить эту реальность: китайский лидер Си Цзиньпин не верит в рынок или экономически разумные реформы, и поэтому инвесторы тоже не должны верить в него.

Отложив основные политические шаги на 2023 год, Китай объявил о масштабных реформах на третьем пленуме Коммунистической партии Китая в июле 2024 года. Совсем недавно Народный банк Китая предпринял крупнейшие с начала пандемии шаги по стабилизации экономики, предложив новое финансирование и снизив процентные ставки. Тем не менее, Китай сталкивается с огромными проблемами, которые до сих пор оставались нерешенными: слабый рост, продолжающиеся проблемы с сектором недвижимости и растущее сопротивление иностранцев в ответ на промышленное перепроизводство и отношение к иностранным компаниям.

Проект China Pathfinder Project, резюмируя свои основные выводы, заявляет: «Почти во всех областях, которые мы отслеживали — развитие финансовой системы, рыночная конкуренция, инновации, торговля, прямые и портфельные инвестиции — прогресс Китая застопорился или, в некоторых случаях, продемонстрировал откат назад. Первоначальные надежды на то, что Китай будет проводить более прозрачную и ориентированную на рынок политику, уступили место реальности, в которой по-прежнему доминируют системное государственное вмешательство и непрозрачное принятие решений».

И далее: «Отсутствие ясности в принятии решений в Китае теперь рассматривается как источник глобального экономического риска. Растущая роль Коммунистической партии Китая в экономике подавляет динамизм частного сектора и создает опасную атмосферу неопределенности для инвесторов. Спад в секторе недвижимости и связанный с этим усиленный акцент на производстве вызвали во всем мире тревогу по поводу второго китайского торгового шока».

Линглин Вэй из Wall Street Journal, делая эксклюзивный репортаж о China Pathfinder, написала в своем еженедельном обзоре: «В то время как Китай сталкивается с самым тяжелым экономическим спадом за последние десятилетия, Си усилил страну против иностранного влияния. Остается только догадываться, сможет ли он последовать примеру китайской классической книги «Путешествие на Запад» — сказки династии Мин о паломничестве монаха за знаниями в чужие края — и выйти из своей зоны комфорта».

Я не стал бы делать на это ставку, и вам тоже не стоит.

Фредерик Кемп, Atlantic Council

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина