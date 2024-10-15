Большое падение Китая 1 Фредерик Кемп, Atlantic Council

15.10.2024, 8:11

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Что сделал Си?

Для тех неудачливых инвесторов, которые увидели «возможность покупки» после недавнего объявления Китаем мер по стимулированию экономики: возможно, вам стоит внимательно изучить недавно опубликованный ежегодный отчет проекта Atlantic Council China Pathfinder Project («Китайский следопыт») — впечатляющей четырехлетней работы нашего Центра геоэкономики в сотрудничестве с Rhodium Group. Отчет озаглавлен «Конец черты: Цена неуспешных реформ».

В конце прошлой недели инвесторы обрушили китайские акции на фоне продолжающегося отката после ралли на рынке, вызванного стимулирующими мерами Китая. Базовый индекс Shanghai Composite упал более чем на 6%. Это последовало за вторничным падением индекса Nasdaq Golden Dragon China, который отслеживает котировки китайских компаний, зарегистрированных в США, на 6,85%, что стало самым большим падением с октября 2022 года. Гонконгский индекс Hang Seng также продолжил падение в среду, на 1,4%, после 9% падения во вторник.

Одним словом, реальность становится все более очевидной после неуместной эйфории, последовавшей за объявлением Китаем 24 сентября о крупном пакете стимулирующих мер. Проблема заключается в том, что Китай, помимо громкого заявления, ничего не сделал для того, чтобы устранить эту реальность: китайский лидер Си Цзиньпин не верит в рынок или экономически разумные реформы, и поэтому инвесторы тоже не должны верить в него.

Отложив основные политические шаги на 2023 год, Китай объявил о масштабных реформах на третьем пленуме Коммунистической партии Китая в июле 2024 года. Совсем недавно Народный банк Китая предпринял крупнейшие с начала пандемии шаги по стабилизации экономики, предложив новое финансирование и снизив процентные ставки. Тем не менее, Китай сталкивается с огромными проблемами, которые до сих пор оставались нерешенными: слабый рост, продолжающиеся проблемы с сектором недвижимости и растущее сопротивление иностранцев в ответ на промышленное перепроизводство и отношение к иностранным компаниям.

Проект China Pathfinder Project, резюмируя свои основные выводы, заявляет: «Почти во всех областях, которые мы отслеживали — развитие финансовой системы, рыночная конкуренция, инновации, торговля, прямые и портфельные инвестиции — прогресс Китая застопорился или, в некоторых случаях, продемонстрировал откат назад. Первоначальные надежды на то, что Китай будет проводить более прозрачную и ориентированную на рынок политику, уступили место реальности, в которой по-прежнему доминируют системное государственное вмешательство и непрозрачное принятие решений».

И далее: «Отсутствие ясности в принятии решений в Китае теперь рассматривается как источник глобального экономического риска. Растущая роль Коммунистической партии Китая в экономике подавляет динамизм частного сектора и создает опасную атмосферу неопределенности для инвесторов. Спад в секторе недвижимости и связанный с этим усиленный акцент на производстве вызвали во всем мире тревогу по поводу второго китайского торгового шока».

Линглин Вэй из Wall Street Journal, делая эксклюзивный репортаж о China Pathfinder, написала в своем еженедельном обзоре: «В то время как Китай сталкивается с самым тяжелым экономическим спадом за последние десятилетия, Си усилил страну против иностранного влияния. Остается только догадываться, сможет ли он последовать примеру китайской классической книги «Путешествие на Запад» — сказки династии Мин о паломничестве монаха за знаниями в чужие края — и выйти из своей зоны комфорта».

Я не стал бы делать на это ставку, и вам тоже не стоит.

Фредерик Кемп, Atlantic Council

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