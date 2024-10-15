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Украинская БМП-2 близко подъехала к лесополосе с оккупантами и открыла плотный огонь

  • 15.10.2024, 8:28
  • 1,526
Украинская БМП-2 близко подъехала к лесополосе с оккупантами и открыла плотный огонь

Видеофакт.

Бойцы 28-й механизированной бригады ВСУ имени Рыцарей Зимнего Похода показали, как экипаж БМП-2 вел плотный огонь по лесополосе с российскими захватчиками.

Видео боевой работы обнародовала на своем канале оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица, передает Цензор.НЕТ.

«На одном из направлений группа оккупантов засела в густой лесополосе, надеясь, что их оттуда не достанут. Однако их ждали неприятные новости, когда за дело взялся наш экипаж БМП-2», - говорится в сообщении.

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