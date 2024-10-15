Как выглядит «народное ополчение» в Чаусах 10 15.10.2024, 10:14

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Больше похоже на клуб пенсионеров.

В Чаусском райисполкоме 11 октября под руководством военного комиссара Чаусского и Славгородского районов Максима Воложанина прошло собрание, посвященное формированию и функционированию «народного ополчения», сообщила районная газета «Іскра».

Судя по фото, «народное ополчение» больше напоминает клуб пенсионеров.

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